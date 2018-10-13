В Армении открыли первый памятник Тарасу Шевченко
Киев • УНН
КИЕВ. 13 октября. УНН. В Ереване состоялось открытие первого в Армении памятника великому украинскому поэту Тарасу Григорьевичу Шевченко, передает УНН со ссылкой на сообщение посольства Украины в Армении.
"13 октября 2018 в г. Ереван состоялась торжественная церемония открытия первого в Армении памятника великому украинскому поэту Тарасу Григорьевичу Шевченко", - говорится в сообщении.
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Как сообщал УНН, в сербском городе Нови-Сад появится памятник выдающемуся украинскому поэту и писателю Тарасу Шевченко.