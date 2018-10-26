У Вірменії відкрилася найбільша в країні ферма для майнінгу

Ферма була створена у співпраці вірменського концерну Multi Group і міжнародної компанії Omnia Tech. У майнінговий центр інвестовано близько 50 млн дол.

На сьогоднішній день на майнінговой фермі задіяні 3 тис. машин для виробництва біткоінів. Планується, що її потужність буде збільшена до 120 тис. машин.

Перший поверх будівлі майнінг-ферми призначений для створення бізнес-центру інформаційних технологій, а на всій території другого поверху будуть розміщені сервери, що працюватимуть безперервно.

Раніше УНН повідомляв, що багато країн світу побоюються легалізації криптовалюти.

Так, в Америці біткоіни вважають "надризиковим активом".

У той же час агентство фінпослуг Японії пропонує викреслити біткоіни з переліку платіжних засобів.

Україна, тим часом, продовжує визначатися в питанні регулювання ринку криптовалют з точки зору законодавства.

У парламенті зареєстровано кілька законопроектів про легалізацію цифрових грошей і недавно було прийнято рішення об'єднати їх в один документ.

Автором одного із законопроектів про криптовалюту є нардеп від РПЛ Сергій Рибалка (в минулому році його звільнили з посади голови фінансового комітету ВР). Його документ, щоправда, експерти Bitcoin Foundation назвали безглуздим і популістським.

Більше того, співавтором свого законопроекту про біткоіни Рибалка зробив цивільну дружину Анастасію Байбородіну. І цей вчинок колеги радикала по партії назвали як мінімум "неетичним".