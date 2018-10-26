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В Армении открылась крупнейшая в стране ферма для майнинга

В Армении открылась крупнейшая в стране ферма для майнинга

Киев  •  УНН

 • 9682 просмотра

КИЕВ. 26 октября. УНН. В столице Армении 18 октября была открыта крупнейшая в стране майнинговая ферма, передает УНН со ссылкой на агенство "Новости Армении".

Ферма была создана при сотрудничестве армянского концерна Multi Group и международной компании Omnia Tech. В майнинговый центр инвестировано около 50 млн долл.

На сегодняшний день на майнинговой ферме задействованы 3 тыс. машин для производства биткоинов. Планируется, что ее мощность будет увеличена до 120 тыс. машин.

Первый этаж здания майнинг-фермы предназначен для создания бизнес-центра информационных технологий, а на всей территории второго этажа будут размещены беспрерывно работающие серверы.

Ранее УНН сообщал, что многие страны мира опасаются легализации криптовалют.

Так, в Америке биткоин считают "сверхрисковым активом".

В то же время агентство финуслуг Японии предлагает вычеркнуть биткоин из перечня платежных средств.

Украина, тем временем, продолжает определяться в вопросе регулирования рынка криптовалют с точки зрения законодательства.

В парламенте зарегистрировано несколько законопроектов о легализации цифровых денег, и недавно было принято решение объединить их в один документ.

Автором одного из законопроектов о криптовалютах является нардеп от РПЛ Сергей Рыбалка (в прошлом году его уволили с должности председателя финансового комитета ВР). Его документ, правда, эксперты Bitcoin Foundation назвали бессмысленным и популистским.

Более того, соавтором своего законопроекта о биткоинах Рыбалка сделал гражданскую супругу Анастасию Байбородину. И этот поступок коллеги радикала по партии назвали как минимум “неэтичным”.

Украинские Национальные Новости

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