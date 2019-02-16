У Вірменії хочуть скасувати інститут амністії ув'язнених

Уряд Вірменії на засіданні в п’ятницю затвердив законодавчу ініціативу, що дозволяє прирівняти день перебування СІЗО до півтора днів ув’язнення в кримінально-виконавчій установі (КВУ). Розрахунок проводиться з урахуванням того, що умови утримання заарештованих і затриманих в СІЗО суворіше, ніж в КВУ. При цьому закон не матиме зворотної сили, оскільки виникне необхідність перегляду тисячі кримінальних справ, що призведе до дуже високому навантаженні на суди.

“На жаль, на сьогодні за рівнем злочинності у нас є певні проблеми, поставлена задача щодо зниження рівня злочинності, в тому числі з урахуванням того, що випущені за амністією особи знову опиняються за гратами через рецидив”, — сказав Пашинян.

Як вважає прем’єр, амністія означає зрівнювання всіх амністованих і не забезпечує індивідуального підходу, в зв’язку з чим він запропонував замість амністії застосовувати механізми умовно-дострокового звільнення.

“Відмінність цих двох механізмів в тому, що амністія стосується всіх або групи осіб, які не персоналізіруя їх, в той час як умовно-дострокове звільнення стосується окремо кожного і дозволяє застосовувати індивідуальні підходи”, — сказав Пашинян.

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За його словами, це дозволить оцінювати поведінку конкретної людини, приймаючи більш усвідомлені і збалансовані рішення.

Він наголосив на необхідності працювати над реалізацією механізмів умовно-дострокового звільнення, щоб вони функціонували більш дієво.

3 листопада 2018 року президент Вірменії Армен Саркісян підписав прийнятий Національними Зборами закон про амністію у кримінальних справах в честь 2800-річчя від дня заснування Еребуні-Єревана і 100-річчя першого незалежного вірменської держави.

Як повідомляв УНН, КНДР провела першу за три роки амністію ув’язнених зі нагоди 70-ї річниці утворення республіки.