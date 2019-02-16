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В Армении хотят отменить институт амнистии заключенных

В Армении хотят отменить институт амнистии заключенных

Киев  •  УНН

 • 8891 просмотра

КИЕВ. 17 февраля. УНН. Премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании правительства в пятницу заявил о необходимости поиска решений, которые позволят заменить институт амнистии заключенных. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Новости Армении"

Правительство Армении на заседании в пятницу утвердил законодательную инициативу, что позволяет приравнять день пребывания в СИЗО до полутора дней заключения в уголовно-исполнительном учреждении (УИУ). Расчет производится с учетом того, что условия содержания арестованных и задержанных в СИЗО строже, чем в УИУ. При этом закон не будет иметь обратной силы, поскольку возникнет необходимость пересмотра тысячи уголовных дел, что приведет к очень высокой нагрузке на суды.

“К сожалению, на сегодня по уровню преступности у нас есть определенные проблемы, поставлена задача по снижению уровня преступности, в том числе с учетом того, что выпущены по амнистии лица вновь оказываются за решеткой из-за рецидива”, — сказал Пашинян.

Как считает премьер, амнистия означает уравнивание всех амнистированных и не обеспечивает индивидуального подхода, в связи с чем он предложил вместо амнистии применять механизмы условно-досрочного освобождения.

“Отличие этих двух механизмов в том, что амнистия касается всех или группы лиц, не персонализируя их, в то время как условно-досрочное освобождение касается отдельно каждого и позволяет применять индивидуальные подходы”, — сказал Пашинян.

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По его словам, это позволит оценивать поведение конкретного человека, принимая более осознанные и сбалансированные решения.

Он отметил необходимость работать над реализацией механизмов условно-досрочного освобождения, чтобы они функционировали более действенно.

3 ноября 2018 президент Армении Армен Саркисян подписал принятый Национальным Собранием закон об амнистии по уголовным делам в честь 2800-летия со дня основания Эребуни-Еревана и 100-летию первого независимого армянского государства.

Как сообщал УНН, КНДР провела первую за три года амнистию заключенных со случаю 70-й годовщины образования республики.

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