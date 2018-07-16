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У КНДР проведуть першу за три роки амністію ув'язнених

У КНДР проведуть першу за три роки амністію ув'язнених

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 липня. УНН. КНДР проведе амністію ув’язнених зі нагоди 70-ї річниці утворення республіки, яка відзначається 9 вересня. Про це повідомляє УНН з посиланням на агентство KCNA.

Відповідний указ щодо осіб, “які вчинили злочини проти батьківщини і її народу”, був затверджений президією Верховного народного зібрання (парламенту) КНДР. Він вступає в дію з 1 серпня. Про кількість ув’язнених, які будуть випущені на свободу, не повідомляється.

Останній раз КНДР проводила амністію три роки тому. Тоді вона була приурочена до 70-ї річниці утворення Трудової партії Кореї. До цього амністія проводилася в 2012 році з нагоди 100-річчя від дня народження засновника і першого президента республіки Кім Ір Сена, а також 70-річчя його сина і наступника на посту керівника КНДР Кім Чен Іра.

Нагадаємо, комітет Ради Безпеки ООН з санкцій щодо КНДР у п’ятницю підтримав заявку Республіки Корея на виключення зі списку товарів військового призначення, заборонених для поставок Пхеньяну, обладнання для відновлення роботи ліній зв’язку між збройними силами КНДР і Південної Кореї.

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