В КНДР проведут первую за три года амнистию заключенных

Соответствующий указ в отношении лиц, “совершивших преступления против родины и ее народа”, был утвержден президиумом Верховного народного собрания (парламента) КНДР. Он вступает в силу с 1 августа. О количестве заключенных, которые будут выпущены на свободу, не сообщается.

Последний раз КНДР проводила амнистию три года назад. Тогда она была приурочена к 70-й годовщине образования Трудовой партии Кореи. К этому амнистия проводилась в 2012 году по случаю 100-летия со дня рождения основателя и первого президента республики Ким Ир Сена, а также 70-летие его сына и преемника на посту руководителя КНДР Ким Чен Ира.

Напомним, комитет Совета Безопасности ООН по санкциям в отношении КНДР в пятницу поддержал заявку Республики Корея на исключение из списка товаров военного назначения, запрещенных для поставок Пхеньяна, оборудование для восстановления работы линий связи между вооруженными силами КНДР и Южной Кореи.