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У Вінниці 15-річний мотоцикліст в'їхав в автомобіль. Хлопця госпіталізували

У Вінниці 15-річний мотоцикліст в'їхав в автомобіль. Хлопця госпіталізували

Київ • УНН

 • 23935 перегляди

КИЇВ. 25 вересня. УНН. У Вінниці 15-річний мотоцикліст в’їхав в задню частину автомобіля Toyota. У результаті неповнолітнього хлопця було з травмами госпіталізовано до лікарні. Про це УНН повідомляє з посиланням на поліцію Вінницької області.

Повідомляється, що аварія сталась близько 19:20 години на перехресті вулиць Лермонтова та Салтикова — Щедріна.

Цитата

“За кермом двоколісного транспортного засобу перебував 15-річний вінничанин. За попередньою інформацією слідства, під час переїзду перехрестя мотоцикліст в’їхав задню частину автомобіля Toyota. У результаті автопригоди неповнолітній кермувальник госпіталізований до лікарні”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Зазначається, що в 15-річного хлопця було здійснено забір крові для проведення аналізу на стан сп’яніння. 33-річний водій іномарки освідуваний, він тверезий.

В поліції наголошують, що потерпілий не мав права перебувати за кермом мотоцикла. Керувати таким видом транспорту має право особа, яка досягла 16-річного віку, пройшла відповідне навчання та отримала посвідчення водія.

“Обставини аварії з’ясовуються в межах відкритого кримінального провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України”, — зазначається в повідомленні.

Доповнення

23 вересня ввечері на одній з центральних вулиць Чорноморська підліток за кермом батьківського джипа розбив 6 авто.

Нагадаємо, в місті Березівка Одеської області сталася ДТП за участі двох дітей. 13-річний підліток на мопеді зіткнувся з автомобілем, від отриманих травм помер на місці.

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