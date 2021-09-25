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В Виннице 15-летний мотоциклист въехал в автомобиль. Парня госпитализировали

В Виннице 15-летний мотоциклист въехал в автомобиль. Парня госпитализировали

Киев  •  УНН

 • 23917 просмотра

КИЕВ. 25 сентября. УНН. В Виннице 15-летний мотоциклист въехал в заднюю часть автомобиля Toyota. В результате несовершеннолетний парень был с травмами госпитализированы в больницу. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию Винницкой области.

Сообщается, что авария произошла около 19:20 часов на перекрестке улиц Лермонтова и Салтыкова — Щедрина.

Цитата

“За рулем двухколесного транспортного средства находился 15-летний житель Винницы. По предварительной информации следствия, во время переезда перекрестка мотоциклист въехал заднюю часть автомобиля Toyota. В результате ДТП несовершеннолетний водитель госпитализирован в больницу”, — говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что у 15-летнего парня был осуществлен забор крови для проведения анализа на состояние опьянения. 33-летний водитель иномарки обследован, он трезв.

В полиции отмечают, что потерпевший не имел права находиться за рулем мотоцикла. Управлять таким видом транспорта имеет право лицо, достигшее 16-летнего возраста, которое прошло соответствующее обучение и получило водительское удостоверение.

“Обстоятельства аварии выясняются в рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины”, — отмечается в сообщении.

Дополнение

23 сентября вечером на одной из центральных улиц Черноморска подросток за рулем родительского джипа разбил 6 авто.

Напомним, в городе Березовка Одесской области произошло ДТП с участием двух детей. 13-летний подросток на мопеде столкнулся с автомобилем, от полученных травм скончался на месте.

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