Підліток за кермом батьківського джипа розбив 6 авто

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ОДЕСА-КИЇВ. 24 вересня. УНН. Поліцейські з'ясовують обставини ДТП в Чорноморську, де було розбито шість машин. На щастя, ніхто з людей не постраждав, повідомляє УНН-Одеса.

Як повідомили у відділі комунікації поліції Одеської області, подія трапився 23 вересня ввечері на одній з центральних вулиць Чорноморська. 17-річний місцевий житель без дозволу взяв у матері автомобіль, не впорався з керуванням і зіткнувся з запаркуваними на узбіччі машинами. В результаті ДТП ніхто не постраждав, однак 6 транспортних засобів отримали пошкодження.

На підлітка правоохоронці склали два адміністративних протоколи: за ст. 124 (порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів) та ч.2 ст.126 (керування транспортним засобом особою, яка не має права керування таким транспортним засобом) КпАП.

Українські Національні Новини

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