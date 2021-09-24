Підліток за кермом батьківського джипа розбив 6 авто

Як повідомили у відділі комунікації поліції Одеської області, подія трапився 23 вересня ввечері на одній з центральних вулиць Чорноморська. 17-річний місцевий житель без дозволу взяв у матері автомобіль, не впорався з керуванням і зіткнувся з запаркуваними на узбіччі машинами. В результаті ДТП ніхто не постраждав, однак 6 транспортних засобів отримали пошкодження.

На підлітка правоохоронці склали два адміністративних протоколи: за ст. 124 (порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів) та ч.2 ст.126 (керування транспортним засобом особою, яка не має права керування таким транспортним засобом) КпАП.