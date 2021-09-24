Подросток за рулем родительского джипа разбил 6 авто

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5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
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Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 116624 просмотра

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Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 114609 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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ОДЕССА-КИЕВ. 24 сентября. УНН. Полицейские выясняют обстоятельства ДТП в Черноморске, где было разбито шесть машин. К счастью, никто из людей не пострадал, сообщает УНН-Одесса

Как сообщили в отделе коммуникации полиции Одесской области, происшествие случилось 23 сентября вечером на одной из центральных улиц Черноморска. 17-летний местный житель без разрешения взял у матери автомобиль, не справился с управлением и столкнулся с запаркованными на обочине машинами. В результате ДТП никто не пострадал, однако 6 транспортных средств получили повреждения разной степени.

На подростка правоохранители составили два административных протокола: по ст. 124 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств) и ч.2 ст.126 (управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления таким транспортным средством) КоАП.

Украинские Национальные Новости

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