Подросток за рулем родительского джипа разбил 6 авто
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 24 сентября. УНН. Полицейские выясняют обстоятельства ДТП в Черноморске, где было разбито шесть машин. К счастью, никто из людей не пострадал, сообщает УНН-Одесса.
Как сообщили в отделе коммуникации полиции Одесской области, происшествие случилось 23 сентября вечером на одной из центральных улиц Черноморска. 17-летний местный житель без разрешения взял у матери автомобиль, не справился с управлением и столкнулся с запаркованными на обочине машинами. В результате ДТП никто не пострадал, однако 6 транспортных средств получили повреждения разной степени.
На подростка правоохранители составили два административных протокола: по ст. 124 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств) и ч.2 ст.126 (управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления таким транспортным средством) КоАП.