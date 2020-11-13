У Верховній Раді шукають вибухівку
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. У Верховній Раді України правоохоронці наразі проводять обшук із метою перевірки будівлі на наявність вибухових предметів, після того, як близько 9:00 надійшло повідомлення про замінування будівлі. Про це УНН повідомили в пресслужбі Печерського відділу поліції міста Київ.
“Близько 9:00 надійшло повідомлення про замінування будівлі Верховної Ради. На місце події виїхали слідчо-оперативна група, вибухотехніки, кінологи. Наразі триває перевірка. Детальну інформацію зможемо надати, після закінчення перевірки”, - зазначили правоохоронці.
Додамо, що влітку Кабмін запропонував ВР посилити відповідальність за “мінування”.
Як повідомляв УНН, у Білій Церкві поліція затримала 57-річного псевдомінера, який "замінував" багатоповерхівку.