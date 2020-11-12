У Білій Церкві затримали псевдомінера багатоповерхівки

"​​Поліція оперативно затримала псевдомінера, який "замінував" багатоповерхівку у Білій Церкві. Повідомлення на спецлінію "102" надійшло від аноніма про те, що в одній із квартир багатоповерхівки розміщена вибухівка. На місці події працювали група реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група, кінологи, фахівці вибухотехніки, рятувальники. Щоб убезпечити людей від можливих трагічних наслідків, 40 мешканців квартир евакуювали", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час проведення поліцейських розшукових заходів оперативно встановлено особу мінера та затримано у порядку ст. 208 КПК України.

"Ним виявився 57-річний чоловік, який поміщений до ізолятора тимчасового тримання. На момент затримання він перебував у стані сильного алкогольного сп’яніння", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, Верховна Рада підтримала посилення кримінальної відповідальності для "мінерів" об’єктів критичної інфраструктури.