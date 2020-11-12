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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 20400 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
12:57 • 112119 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 90138 просмотра

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4 марта, 09:55 • 97822 просмотра

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4 марта, 08:59 • 102642 просмотра

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В Белой Церкви задержали псевдоминера многоэтажки

В Белой Церкви задержали псевдоминера многоэтажки

Киев  •  УНН

 • 11617 просмотра

КИЕВ. 12 ноября. УНН. В Белой Церкви полиция задержала 57-летнего псевдоминера, который "заминировал" многоэтажку. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram канал МВД.

"Полиция оперативно задержала псевдоминера, который "заминировал" многоэтажку в Белой Церкви. Сообщение по спецлинии "102" поступило от анонима о том, что в одной из квартир многоэтажки размещена взрывчатка. На месте происшествия работали группа реагирования патрульной полиции, следственно-оперативная группа, кинологи, специалисты взрывотехники, спасатели. Чтобы обезопасить людей от возможных трагических последствий, 40 жителей квартир эвакуировали", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время проведения полицейских розыскных мероприятий оперативно установлена ​​личность минера и задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

"Им оказался 57-летний мужчина, который помещен в изолятор временного содержания. На момент задержания он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения", - указано в сообщении.

Напомним, Верховная Рада поддержала ужесточение уголовной ответственности для "минеров" объектов критической инфраструктуры.

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