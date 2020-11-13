В Верховной Раде ищут взрывчатку

"Около 9:00 поступило сообщение о заминировании здания Верховной Рады. На место происшествия выехали следственно-оперативная группа, взрывотехники, кинологи. Сейчас проводится проверка. Подробную информацию сможем предоставить после окончания проверки", - отметили правоохранители.

Добавим, что летом Кабмин предложил ВР усилить ответственность за "минирование".

Как сообщал УНН, в Белой Церкви полиция задержала 57-летнего псевдоминера, который "заминировал" многоэтажку.



