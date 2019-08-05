У Великій Британії стартує нова кампанія боротьби з АЧС

“Нова кампанія, що має на меті захистити виробництво свинини та свинарство у Великій Британії, націлена на всіх, хто може завезти АЧС до країни. Вона включає в себе нову рекламну кампанію, яка буде впроваджена в аеропортах та портах Сполученого Королівства впродовж літа, щоб підвищити обізнаність про захворювання”, — йдеться у повідомленні.

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Так, на кордоні працівники будуть здійснювати контроль щодо незаконного перевезення продуктів з м’яса. Усі незаконно ввезені продукти будуть знищені та конфісковані.

У DEFRA нагадали, що через АЧС у Європі знищили вже понад 800 тис. свиней та кабанів, а в Азії — близько 4 млн, що спровокувало ріст світових цін на свинину.

“Якщо захворювання виявлять у Великій Британії — під загрозою опиниться 5 млн свиней”, — йдеться у повідомленні.

Відзначимо, що в Україні АЧС не вщухає з 2012 року. З початку 2019 року було зафіксовано вже майже 40 спалахів захворювання. У минулому році їх кількість досягла 145. Вірус проник в усі регіони нашої країни.

За словами Сергія Тригубенка, боротися з вірусом нашій країні заважають кілька факторів: нескінченний процес реформування Держпродспоживслужби і брак компетентних кадрів.

Ба більше, в Україні фермери масово приховують АЧС, упевнений експерт Микола Бабенко. Причина тому — колосальні матеріальні збитки, які держава не в змозі компенсувати свинарям.