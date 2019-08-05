В Великобритании стартует кампания по борьбе с АЧС
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. Департамент по вопросам окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства Великобритании (DEFRA) анонсировал новую кампанию по борьбе с африканской чумой свиней (АЧС), передает УНН со ссылкой на feedstuffs.com.
“Новая кампания, целью защитить производство свинины и свиноводство в Великобритании, нацеленная на всех, кто может завезти АЧС в страну. Она включает в себя новую рекламную кампанию, которая будет внедрена в аэропортах и портах Соединенного Королевства в течение лета, чтобы повысить осведомленность о заболевании”, — говорится в сообщении.
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Так, на границе работники будут осуществлять контроль за незаконной перевозки продуктов из мяса. Все незаконно ввезенные продукты будут уничтожены и конфискованы.
В DEFRA напомнили, что из-за АЧС в Европе уничтожили уже более 800 тыс. cвиней и кабанов, а в Азии — около 4 млн, что спровоцировало рост мировых цен на свинину.
“Если заболевание обнаружат в Великобритании — под угрозой окажется 5 млн свиней”, — говорится в сообщении.
Отметим, что в Украине АЧС не утихает с 2012 года. С начала 2019 года было зафиксировано уже почти 40 вспышек заболевания. В прошлом году их количество достигло 145. Вирус проник во все регионы нашей страны.
По словам Сергея Тригубенко, бороться с вирусом нашей стране мешают несколько факторов: бесконечный процесс реформирования Госпродпотребслужбы и недостаток компетентных кадров.
Более того, в Украине фермеры массово скрывают АЧС, уверен эксперт Николай Бабенко. Причина тому — колоссальные материальные убытки, которые государство не в состоянии компенсировать свинарям.