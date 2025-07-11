У вбивстві полковника СБУ Воронича може бути російський слід: NYT з'ясували деталі

За вбивством у Києві полковника Служби безпеки України Івана Воронича 10 липня можуть стояти російські спецслужби. Про це повідомляє The New York Times, передає УНН.

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Колишній голова СБУ Іван Баканов у коментарі NYT заявив, що знав загиблого особисто. Він додав, що Воронич брав участь у відсічі російській агресії ще з 2014 року і що його вбивство може бути актом публічної страти, здійсненої росіянами.

Також журналісти повідомили, що Воронич працював в СБУ з 1990-х років. Про це їм розповів його колишній колега на умовах анонімності: він додав, що загиблий офіцер тривалий час очолював підрозділ спеціальних операцій, який проводив операції з ліквідації високопоставлених ватажків проросійських бойовиків і російських військових.

Зокрема, NYT повідомляє, що його підрозділ, відомий як П'яте управління, за технічної підтримки від ЦРУ, організував ліквідацію арсена павлова, більш відомого як "моторола".

Після повномасштабного російського вторгнення в Україну підрозділ Матрунича брав участь у спецопераціях і бойових діях за лінією фронту, зокрема у курській області.

Нагадаємо

Вранці 10 липня 2025 року у Києві полковник СБУ Іван Воронич був убитий п'ятьма пострілами з пістолета. Він отримав численні вогнепальні поранення та помер на місці.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Триває розслідування за ст. 348 Кримінального кодексу України (посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця).