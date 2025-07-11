В убийстве полковника СБУ Воронича может быть российский след: NYT выяснили детали

За убийством в Киеве полковника Службы безопасности Украины Ивана Воронича 10 июля могут стоять российские спецслужбы. Об этом сообщает The New York Times, передает УНН.

Детали

Бывший глава СБУ Иван Баканов в комментарии NYT заявил, что знал погибшего лично. Он добавил, что Воронич участвовал в отпоре российской агрессии еще с 2014 года и что его убийство может быть актом публичной казни, совершенной россиянами.

Также журналисты сообщили, что Воронич работал в СБУ с 1990-х годов. Об этом им рассказал его бывший коллега на условиях анонимности: он добавил, что погибший офицер длительное время возглавлял подразделение специальных операций, которое проводило операции по ликвидации высокопоставленных главарей пророссийских боевиков и российских военных.

В частности, NYT сообщает, что его подразделение, известное как Пятое управление, при технической поддержке от ЦРУ, организовало ликвидацию Арсена Павлова, более известного как "Моторола".

После полномасштабного российского вторжения в Украину подразделение Матрунича участвовало в спецоперациях и боевых действиях за линией фронта, в частности в Курской области.

Напомним

Утром 10 июля 2025 года в Киеве полковник СБУ Иван Воронич был убит пятью выстрелами из пистолета. Он получил многочисленные огнестрельные ранения и скончался на месте.

По данному факту открыто уголовное производство. Продолжается расследование по ст. 348 Уголовного кодекса Украины (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего).