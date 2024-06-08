У Ватикані заарештував колишнього співробітника за продаж зниклого рукопису Берніні
Київ • УНН
Ватикан заарештував колишнього співробітника за спробу продати рукопис Берніні 17 століття, який зник з архівів Ватикану.
Поліція Ватикану заарештувала колишнього співробітника за ймовірну спробу продати рукопис 17-го століття італійського бароко майстра Джан Лоренцо Берніні, який раніше зник з архівів, повідомив речник Ватикану. Про це пише Reuters, передає УНН.
Деталі
Експерти кажуть, що 18-сторінковий документ із позолоченими мініатюрами містить перші деталі декоративних елементів навісу базиліки Святого Петра, розробленого скульптором і архітектором Берніні.
Берніні вважається провідним майстром італійської барокової архітектури 17 століття, і серед його шедеврів є колонада, що оточує площу Святого Петра.
Підозрюваний, якого заарештували 27 травня за звинуваченням у спробі вимагання, працював у Fabric of St. Peter, установі, відповідальній за збереження та обслуговування базиліки Святого Петра.
Він залишається під вартою у Ватикані, і його двічі допитували за останні дні, додав речник. Наступного тижня прокуратура Ватикану вирішить, чи буде йому висунуто офіційне звинувачення.
Доповнення
Прокуратура почала розслідування після скарги і заарештувала чоловіка, коли він повернув рукопис до Ватикану, пропонуючи за нього 120 000 євро.
Про це вперше повідомила італійська щоденна газета Domani, яка ідентифікувала підозрюваного як колишнього керівника відділу комунікацій Fabric і заявила, що він нібито намагався продати рукопис кардиналу Мауро Гамбетті, архієрею базиліки Святого Петра.
Домані сказав, що зниклий рукопис повернувся у володіння Ватикану.
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