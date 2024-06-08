В Ватикане арестовал бывшего сотрудника за продажу пропавшей рукописи Бернини

Украина и рф договорились о продолжении взаимного посещения военнопленных
Лубинец о якобы более 6 тыс. военнопленных: рф ни разу не передавала никаких списков
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Украина и рф договорились о продолжении взаимного посещения военнопленныхЭксклюзив
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Ватикан арестовал бывшего сотрудника за попытку продать рукопись Бернини 17-го века, которая исчезла из архивов Ватикана.
8 июня: Всемирный день океанов, день рождения пылесоса
Сегодня, восьмого июня во многих странах мира проходят разнообразные мероприятия по случаю Всемирного дня океанов. Событие было начато решением Генассамблеи ООН в 2008 году. Океаны занимают более 70% площади земли, в них обитают 80% всех биологических организмов на планете.
В России объявили в розыск Юлию Тимошенко
Юлия Тимошенко, украинский политик и народный депутат, была объявлена Министерством внутренних дел России в розыск в России по неустановленной статье Уголовного кодекса.
В Белом доме рассказали об итогах переговоров Байдена с Макроном и Зеленским
Байден встретился с Макроном и Зеленским, обсуждая поддержку Украины, причем Макрон высказался за более активное участие, в то время как Байден исключил отправку войск, но пообещал продолжить военную помощь.
Прокудин обратил внимание на противоречия в российских заявлениях о трагедии в садовом
Прокудин обратил внимание на противоречия в заявлениях России о трагедии в садовом, назвав это примером работы российской пропаганды.
Эстония планирует ограничить право россиян на покупку недвижимости
Эстония планирует запретить гражданам России покупать недвижимость вблизи стратегически важных объектов и объектов государственной обороны.
В США разбился самолет с астронавтом "Аполлона-8", облетевшим Луну
Самолет бывшего астронавта "Аполлона-8" Уильяма Андерса разбился в заливе Пьюджет-Саунд недалеко от острова Оркас, штат Вашингтон.
Зеленский сказал, что его легитимность определяет украинский народ, а не Путин
Зеленский заявил, что его легитимность как президента Украины определяется украинским народом, а не Путиным, и что легитимность Путина признается только им самим.
Франция в ближайшие дни начнет обучение украинских пилотов на истребителях Mirage 2000-5
Франция в ближайшие дни начнет обучение украинских пилотов-истребителей и механиков на истребителе Mirage 2000-5, а также направит около 20 технических экспертов, чтобы помочь Украине интегрироваться в стандарты Европейского Союза.
Сборная Украины проиграла Польше в товарищеском матче перед Евро-2024
Польша обыграла Украину со счетом 3: 1 в товарищеском матче перед Евро-2024 в Варшаве.