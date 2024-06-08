В Ватикане арестовал бывшего сотрудника за продажу пропавшей рукописи Бернини

Полиция Ватикана арестовала бывшего сотрудника за вероятную попытку продать рукопись 17-го века итальянского барокко мастера Джан Лоренцо Бернини, который ранее исчез из архивов, сообщил представитель Ватикана. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

детали

Эксперты говорят, что 18-страничный документ с позолоченными миниатюрами содержит первые детали декоративных элементов навеса базилики Святого Петра, разработанного скульптором и архитектором Бернини.

Бернини считается ведущим мастером архитектуры итальянского барокко 17 века, и среди его шедевров есть колоннада, окружающая площадь Святого Петра.

Подозреваемый, арестованный 27 мая по обвинению в попытке вымогательства, работал в Fabric of St. Peter, учреждение, ответственное за сохранение и обслуживание базилики Святого Петра.

Он остается под стражей в Ватикане, и его дважды допрашивали за последние дни, добавил представитель. На следующей неделе прокуратура Ватикана решит, будет ли ему предъявлено официальное обвинение.

Дополнение

Прокуратура начала расследование после жалобы и арестовала мужчину, когда он вернул рукопись в Ватикан, предложив за нее 120 000 евро.

Об этом впервые сообщила итальянская ежедневная газета Domani, которая идентифицировала подозреваемого как бывшего руководителя отдела коммуникаций Fabric и заявила, что он якобы пытался продать рукопись кардиналу Мауро Гамбетти, архиерею базилики Святого Петра.

Домани сказал, что пропавшая рукопись вернулась во владение Ватикана.

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