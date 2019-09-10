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У Варшаві на міжнародному кінофестивалі покажуть фільм українського режисера

У Варшаві на міжнародному кінофестивалі покажуть фільм українського режисера

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 вересня. УНН. На 15 міжнародному кінофестивалі “Єврейські мотиви” покажуть фільм українського режисера Ахтема Сеітаблаєва. Про це повідомляє УНН з посиланням на офіційну сторінку кінофестивалю.

Роботи українського кінорежисера, такі як “Захар Беркут” або “Кіборги” вже побували на українських та міжнародних кінофестивалях, цього разу, в Польщі покажуть іншу його стрічку “87 Children” (“Чужа молитва”).

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На Міжнародному кінофестивалі в Торонто презентували український фільм

Показ фільму відбудеться 12 вересня у кінотеатрі “Марунув”. Транслюватимуть стрічку мовою оригіналу, але з польськими субтитрами.

Нагадаємо, режисер Сеітаблаєв зніме фільм про героїчну 95-ту бригаду.

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