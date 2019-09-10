В Варшаве на международном кинофестивале покажут фильм украинского режиссера
Киев • УНН
КИЕВ. 10 сентября. УНН. На 15 международном кинофестивале “Еврейские мотивы” покажут фильм украинского режиссера Ахтема Сеитаблаева. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальную страницу кинофестиваля.
Работы украинского кинорежиссера, такие как “Захар Беркут” или “Киборги” уже побывали на украинских и международных кинофестивалях, на этот раз в Польше покажут другую его ленту “87 Children” (“Чужая молитва”).
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Показ фильма состоится 12 сентября в кинотеатре “Марунув”. Транслировать ленту на языке оригинала, но с польскими субтитрами.
Напомним, режиссер Сеитаблаев снимет фильм о героической 95-й бригаде.