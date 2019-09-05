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У ВАКС розповіли про пріоритети роботи суду на найближчий час

У ВАКС розповіли про пріоритети роботи суду на найближчий час

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 вересня. УНН. Перші 4-6 місяців роботи Вищого антикорупційного суду — це період становлення системи, коли необхідно налагодити розгляд справ і почати перші слухання. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ВАКС.

“ВАКС вже має чітке бачення пріоритетів своєї роботи на найближчий час. Перші 4-6 місяців роботи суду — це період становлення системи, коли необхідно налагодити розгляд справ і почати перші слухання, а також створити сталу та одностайну практики щодо принципових питань кримінального права та процесу при розгляді проваджень ВАКС”, — йдеться в повідомленні.

Окрім того, Вищий антикорупційний суд залишається прихильним принципам відкритості й прозорості та має намір вибудувати зрозумілі й цивілізовані комунікації з громадськістю щодо своєї діяльності.

Нагадаємо, днем початку роботи Вищого антикорупційного суду визначено 5 вересня. Відповідне рішення було ухвалено під час зборів суддів ВАКС ще у травні.

Як повідомляв УНН, Зеленський пообіцяв суддям ВАКС вільний розгляд топ-200 корупційних справ.

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