У ВАКС розповіли про пріоритети роботи суду на найближчий час
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. Перші 4-6 місяців роботи Вищого антикорупційного суду — це період становлення системи, коли необхідно налагодити розгляд справ і почати перші слухання. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ВАКС.
“ВАКС вже має чітке бачення пріоритетів своєї роботи на найближчий час. Перші 4-6 місяців роботи суду — це період становлення системи, коли необхідно налагодити розгляд справ і почати перші слухання, а також створити сталу та одностайну практики щодо принципових питань кримінального права та процесу при розгляді проваджень ВАКС”, — йдеться в повідомленні.
Окрім того, Вищий антикорупційний суд залишається прихильним принципам відкритості й прозорості та має намір вибудувати зрозумілі й цивілізовані комунікації з громадськістю щодо своєї діяльності.
Нагадаємо, днем початку роботи Вищого антикорупційного суду визначено 5 вересня. Відповідне рішення було ухвалено під час зборів суддів ВАКС ще у травні.
Як повідомляв УНН, Зеленський пообіцяв суддям ВАКС вільний розгляд топ-200 корупційних справ.