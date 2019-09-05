В ВАКС рассказали о приоритетах работы суда на ближайшее время

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 107580 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 119925 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 111532 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 117699 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 123702 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 150087 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 149884 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140635 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 192809 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 116825 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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В ВАКС рассказали о приоритетах работы суда на ближайшее время

В ВАКС рассказали о приоритетах работы суда на ближайшее время

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 сентября. УНН. Первые 4-6 месяцев работы Высшего антикоррупционного суда — это период становления системы, когда необходимо наладить рассмотрение дел и начать первые слушания. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ВАКС.

“ВАКС уже имеет четкое видение приоритетов своей работы на ближайшее время. Первые 4-6 месяцев работы суда — это период становления системы, когда необходимо наладить рассмотрение дел и начать первые слушания, а также создать постоянную и единодушную практики по принципиальным вопросам уголовного права и процесса при рассмотрении производств ВАКС”, — говорится в сообщении.

Кроме того, Высший антикоррупционный суд остается приверженным принципам открытости и прозрачности и намерен выстроить понятные и цивилизованные коммуникации с общественностью о своей деятельности.

Напомним, днем начала работы Высшего антикоррупционного суда определено 5 сентября. Соответствующее решение было принято на собрании судей ВАКС еще в мае.

Как сообщал УНН, Зеленский пообещал судьям ВАКС свободный рассмотрение топ-200 коррупционных дел.

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