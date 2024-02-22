У тимчасово окупованому Бердянську вранці було гучно: біля заправки вибухнув автомобіль
Київ • УНН
Біля АЗС у Бердянську вибухнув автомобіль, заблокувавши рух транспорту, жителів попереджають уникати контактів з окупантами, які можуть обшукувати автомобілі в цьому районі.
Біля АЗС у тимчасово окупованому Бердянську сьогодні вранці стався вибух - вибухнув автомобіль, після чого окупанти перекрили у цьому районі рух транспорту, повідомила у четвер начальниця Бердянської міської військової адміністрації Вікторія Галіціна, пише УНН.
Приблизно о 6:50 в Бердянську пролунав вибух, який бердянці чули в більшості мікрорайонів міста. За уточненою інформацією, вибухнув автомобіль в районі заправки БРСМ поблизу повороту на 8 березня. Окупанти оточили цю ділянку, рух автотранспорту перекрито
Жителів попереджають, аби уникали контактів з загарбниками, які можуть обшукувати автомобілі в цьому районі.
"Закликаємо бердянців бути обачними та уникати контактів з окупантами. Ймовірні обшуки автомобілів на даній ділянці", - вказала Галіціна.
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