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У тимчасово окупованому Бердянську вранці було гучно: біля заправки вибухнув автомобіль

Київ • УНН

 • 117756 перегляди

Біля АЗС у Бердянську вибухнув автомобіль, заблокувавши рух транспорту, жителів попереджають уникати контактів з окупантами, які можуть обшукувати автомобілі в цьому районі.

У тимчасово окупованому Бердянську вранці було гучно: біля заправки вибухнув автомобіль

Біля АЗС у тимчасово окупованому Бердянську сьогодні вранці стався вибух - вибухнув автомобіль, після чого окупанти перекрили у цьому районі рух транспорту, повідомила у четвер начальниця Бердянської міської військової адміністрації Вікторія Галіціна, пише УНН.

Приблизно о 6:50 в Бердянську пролунав вибух, який бердянці чули в більшості мікрорайонів міста. За уточненою інформацією, вибухнув автомобіль в районі заправки БРСМ поблизу повороту на 8 березня. Окупанти оточили цю ділянку, рух автотранспорту перекрито

- написала Галіціна у Telegram.

Жителів попереджають, аби уникали контактів з загарбниками, які можуть обшукувати автомобілі в цьому районі.

"Закликаємо бердянців бути обачними та уникати контактів з окупантами. Ймовірні обшуки автомобілів на даній ділянці", - вказала Галіціна.

У росії повідомляють про серію вибухів: "гучно" було у ростові, таганрозі та брянську 19.02.24, 10:54 • 28199 переглядiв

Юлія Шрамко

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