Во временно оккупированном Бердянске утром было громко: возле заправки взорвался автомобиль

Возле АЗС во временно оккупированном Бердянске сегодня утром произошел взрыв - взорвался автомобиль, после чего оккупанты перекрыли в этом районе движение транспорта, сообщила в четверг начальница Бердянской городской военной администрации Виктория Галицина, пишет УНН.

Примерно в 6:50 в Бердянске прогремел взрыв, который бердянцы слышали в большинстве микрорайонов города. По уточненной информации, взорвался автомобиль в районе заправки БРСМ вблизи поворота на 8 марта. Оккупанты оцепили этот участок, движение автотранспорта перекрыто - написала Галицина в Telegram.

Жителей предупреждают, чтобы избегали контактов с захватчиками, которые могут обыскивать автомобили в этом районе.

"Призываем бердянцев быть осмотрительными и избегать контактов с оккупантами. Вероятны обыски автомобилей на данном участке", - указала Галицина.

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