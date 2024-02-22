Во временно оккупированном Бердянске утром было громко: возле заправки взорвался автомобиль

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Руководитель ФГВФЛ Рекрут обратилась к правоохранителям из-за того, что журналисты спросили о ее выездах за границу
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Руководитель ФГВФЛ Рекрут обратилась к правоохранителям из-за того, что журналисты спросили о ее выездах за границу

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Украинские перевозчики проводят акции протеста на четырех ПП в ответ на польскую блокаду
21.02.24  •  174119 просмотра

Украинские перевозчики проводят акции протеста на четырех ПП в ответ на польскую блокаду

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 2,5 тыс. грузовиков
21.02.24  •  161582 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 2,5 тыс. грузовиков

Эксклюзив
рф пытается атаковать вблизи Табаевки, однако она там в не выгодном положении - Евлаш
20.02.24  •  187583 просмотра

рф пытается атаковать вблизи Табаевки, однако она там в не выгодном положении - Евлаш

Эксклюзив
Евлаш объяснил важность для рф занятия плацдарма вблизи Торского выступа
20.02.24  •  203833 просмотра

Евлаш объяснил важность для рф занятия плацдарма вблизи Торского выступа

Эксклюзив
Может быть элементом мягкого шантажа - эксперт об информационной атаке на Минобороны и ДОТ
20.02.24  •  180512 просмотра

Может быть элементом мягкого шантажа - эксперт об информационной атаке на Минобороны и ДОТ

Эксклюзив
Экс-замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудуху уволили из-за уголовного дела, открытого в отношении нее - источник
19.02.24  •  200644 просмотра

Экс-замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудуху уволили из-за уголовного дела, открытого в отношении нее - источник

Юрист о формировании санкционных списков: стоит задать вопрос, что важнее - новость о том, как наказали лиц, несущих угрозу, или реальное определение, кто является угрозой
19.02.24  •  366887 просмотра

Юрист о формировании санкционных списков: стоит задать вопрос, что важнее - новость о том, как наказали лиц, несущих угрозу, или реальное определение, кто является угрозой

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Заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ уволили с должности после появления в СМИ информации о ее причастности к преступлению
16.02.24  •  336434 просмотра

Заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ уволили с должности после появления в СМИ информации о ее причастности к преступлению

Эксклюзив
Эксперт рассказала о факторах, влияющих на стоимость криптовалют в 2024 году
16.02.24  •  374055 просмотра

Эксперт рассказала о факторах, влияющих на стоимость криптовалют в 2024 году

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Во временно оккупированном Бердянске утром было громко: возле заправки взорвался автомобиль

Возле АЗС в Бердянске взорвался автомобиль, заблокировав движение транспорта, жителей предупреждают избегать контактов с оккупантами, которые могут обыскивать автомобили в этом районе.

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Во временно оккупированном Бердянске утром было громко: возле заправки взорвался автомобиль

Запорожская АЭС до сих пор работает на одной линии электропередач, которая питает станцию - Федоров

Только одна линия электропередач, питающая Запорожскую АЭС, остается в рабочем состоянии после того, как вражеские обстрелы повредили другую линию, что увеличило риски аварии.

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Запорожская АЭС до сих пор работает на одной линии электропередач, которая питает станцию - Федоров

Белый дом направил республиканцам "пакет чтения в отпуске" о последствиях из-за задержки с помощью Украине от США

Белый дом обвинил спикера Палаты представителей Конгресса США в предоставлении приоритета внутренней политике над национальной безопасностью из-за задержки американской помощи Украине.

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В компании МХП рассказали о планах на 2024 год по обеспечению продовольственной безопасности Украины.

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ОП анонсировал форум "Украина. Год 2024" на 25 февраля: запланирована пресс-конференция Зеленского

Офис Президента сообщил, что президент Зеленский проведет пресс-конференцию на форуме "Украина. Год 2024" 25 февраля, чтобы обсудить достижение целей Украины в войне, развитие оборонных сил, экономику и мир.

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ОП анонсировал форум "Украина. Год 2024" на 25 февраля: запланирована пресс-конференция Зеленского

Армия рф ночью 4 раза обстреляла Сумскую область: зафиксировано 16 взрывов

Российская армия обстреляла из минометов, артиллерии и ударила дроном в трех общинах Сумской области, вызвав 16 взрывов.

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Армия рф ночью 4 раза обстреляла Сумскую область: зафиксировано 16 взрывов