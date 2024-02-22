Во временно оккупированном Бердянске утром было громко: возле заправки взорвался автомобиль
Возле АЗС в Бердянске взорвался автомобиль, заблокировав движение транспорта, жителей предупреждают избегать контактов с оккупантами, которые могут обыскивать автомобили в этом районе.
Запорожская АЭС до сих пор работает на одной линии электропередач, которая питает станцию - Федоров
Только одна линия электропередач, питающая Запорожскую АЭС, остается в рабочем состоянии после того, как вражеские обстрелы повредили другую линию, что увеличило риски аварии.
Белый дом направил республиканцам "пакет чтения в отпуске" о последствиях из-за задержки с помощью Украине от США
Белый дом обвинил спикера Палаты представителей Конгресса США в предоставлении приоритета внутренней политике над национальной безопасностью из-за задержки американской помощи Украине.
Бербок призвала рф немедленно прекратить войну в Украине
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала министра иностранных дел рф сергея лаврова немедленно прекратить войну россии против Украины на встрече G20 в Бразилии.
Космический корабль "Одиссей" готовится к посадке на Луне, вблизи кратера Малаперт А
Космический аппарат Odyssey должен приземлиться на Луне возле кратера Малаперт А 22 февраля, став первой частной миссией, которая достигнет поверхности Луны.
Бизнес в условиях войны: как в МХП заботятся о продовольственной безопасности
В компании МХП рассказали о планах на 2024 год по обеспечению продовольственной безопасности Украины.
Значительное большинство Палаты представителей США поддерживает законопроект о помощи Украине - глава финкомитета
Большинство членов Палаты представителей поддерживают предоставление военной помощи Украине, Израилю и Тайваню согласно принятому Сенатом законопроекту о национальной безопасности, по словам председателя Комитета по финансовым услугам Палаты представителей.
ВСУ будут иметь право наносить удары из F-16 по военным целям рф за пределами Украины - Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина будет иметь право наносить удары по российским военным объектам за пределами своих границ истребителями F-16, полученными от союзников.
ОП анонсировал форум "Украина. Год 2024" на 25 февраля: запланирована пресс-конференция Зеленского
Офис Президента сообщил, что президент Зеленский проведет пресс-конференцию на форуме "Украина. Год 2024" 25 февраля, чтобы обсудить достижение целей Украины в войне, развитие оборонных сил, экономику и мир.
Армия рф ночью 4 раза обстреляла Сумскую область: зафиксировано 16 взрывов
Российская армия обстреляла из минометов, артиллерии и ударила дроном в трех общинах Сумской области, вызвав 16 взрывов.