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У Туреччині закрилася друга біржа криптовалют

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 квітня. УНН. Друга біржа криптовалют в Туреччині зазнала банкрутства на тлі репресій проти галузі. Про це пише УНН з посиланням на CNBC.

Деталі

У короткій заяві на своєму веб-сайті платформа Vebitcoin заявила, що припинила будь-яку діяльність після фінансових труднощів і що найшвидше повідомить клієнтів про ситуацію.

Турецька влада заблокувала внутрішні банківські рахунки Vebitcoin і затримала чотирьох людей в рамках розслідування на біржі. Згідно з даними CoinGecko, Vebitcoin мав майже 60 мільйонів доларів щоденних обсягів торгів до свого колапсу.

Доповнення

21 квітня всі торги на криптобіржі були зупинені. За інформацією Bloomberg, спочатку на сайті криптобіржі говорилося, що майданчик відновить торги через п’ять днів, але пізніше сайт Thodex перестав працювати. Станом на 04:05 за часом Києва 24 квітня сайт залишався недоступним.

Пізніше Thodex опублікувала повідомлення, підписане Озером. У ньому бізнесмен назвав звинувачення проти себе безпідставними і пообіцяв через кілька днів повернутися до Туреччини, щоб почати співпрацювати з судовою владою. До суду на кріптобіржу подали ряд її користувачів. З 21 квітня вони не можуть отримати доступ до своїх коштів і вважають, що керівництво Thodex могло викрасти сотні мільйонів доларів, повідомив їх адвокат.

Туреччина оголосила гендиректора місцевої криптовалютної біржі Thodex Фарука Фатіха Озера в міжнародний розшук і випустила на нього “червоне повідомлення” Інтерполу.

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Що передувало

Центральний банк Туреччини заборонив використання криптовалюти і криптоактивів для покупки товарів і послуг, пославшись на “непоправні” можливі збитки і значні ризики при таких транзакціях.

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