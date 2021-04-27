В Турции закрылась вторая биржа криптовалюта
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. Вторая биржа криптовалюта в Турции потерпела банкротство на фоне репрессий против отрасли. Об этом пишет УНН со ссылкой на CNBC.
Детали
В кратком заявлении на своем веб-сайте платформа Vebitcoin заявила, что прекратила всякую деятельность после финансовых трудностей и быстрее сообщит клиентов о ситуации.
Турецкие власти заблокировали внутренние банковские счета Vebitcoin и задержала четырех человек в рамках расследования на бирже. Согласно данным CoinGecko, Vebitcoin имел почти 60 млн долларов ежедневных объемов торгов к своему коллапсу.
Дополнение
21 апреля все торги на криптобиржи были остановлены. По информации Bloomberg, сначала на сайте криптобиржи говорилось, что площадка восстановит торги через пять дней, но позже сайт Thodex перестал работать. По состоянию на 4:05 по времени Киева 24 апреля сайт оставался недоступным.
Позже Thodex опубликовала сообщение, подписанное Озером. В нем бизнесмен назвал обвинения против себя беспочвенными и пообещал через несколько дней вернуться в Турцию, чтобы начать сотрудничать с судебной властью. В суд на криптобиржу подали ряд пользователей. С 21 апреля они не могут получить доступ к своим средствам и считают, что руководство Thodex могло похитить сотни миллионов долларов, сообщил их адвокат.
Турция объявила гендиректора местной криптовалютнои бирже Thodex Фарука Фатиха Озера в международный розыск и выпустила на него “красное уведомление” Интерпола.
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Что предшествовало
Центральный банк Турции запретил использование криптовалюта и криптоактивив для покупки товаров и услуг, сославшись на “непоправимые” возможные убытки и значительные риски при таких транзакциях.