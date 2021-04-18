Біткоїн показав найбільше падіння з лютого

Деталі

Біткоїн впав на 15,1% до 51 707,51 долара в неділю. Ефір, друга за величиною криптовалюта, впав майже на 8%.

Згідно з даними CoinDesk, зараз падіння біткоїна становить 8,78% - до 56 570,26 долара.

У декількох онлайн-звітах зазначено, що це сталося через припущення, що казначейство США може вжити заходів з боротьби з відмиванням грошей, які здійснюються за допомогою цифрових активів.

Доповнення

Біткоїн досяг рекордного рівня в 64 869,78 доларів минулого тижня напередодні дебютної угоди на біржі криптовалют Coinbase Global Inc. на Nasdaq в середу.

Перша і найбільша криптовалюта, біткоїн, оцінюється більш ніж в 1 трильйон доларів після зростання більш ніж на 800% в минулому році.