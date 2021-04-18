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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
11:09 • 67573 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 141044 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 144513 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 210922 просмотра

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Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
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Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 144873 просмотра

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Биткоин показал наибольшее падение с февраля

Биткоин показал наибольшее падение с февраля

Киев  •  УНН

 • 37119 просмотра

КИЕВ. 18 апреля. УНН. Биткоин показал резкое падение - наибольшее за семь недель, всего через несколько дней после достижения рекорда. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Биткоин упал на 15,1% до 51 707,51 доллара в воскресенье. Эфир, вторая по величине криптовалюта, упал почти на 8%.

Согласно данным CoinDesk, сейчас падение биткоина составляет 8,78% - до 56 570,26 доллара.

В нескольких онлайн-отчетах указано, что это произошло из-за предположений, что казначейство США может принять меры по борьбе с отмыванием денег, осуществляемым с помощью цифровых активов.

Дополнение

Биткоин достиг рекордного уровня в 64 869,78 долларов на прошлой неделе в преддверии дебютной сделки на бирже криптовалют Coinbase Global Inc. на Nasdaq в среду.

Первоначальная и самая крупная криптовалюта, биткоин, оценивается более чем в 1 триллион долларов после роста более чем на 800% в прошлом году.

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