Биткоин показал наибольшее падение с февраля
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. Биткоин показал резкое падение - наибольшее за семь недель, всего через несколько дней после достижения рекорда. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Bloomberg.
Детали
Биткоин упал на 15,1% до 51 707,51 доллара в воскресенье. Эфир, вторая по величине криптовалюта, упал почти на 8%.
Согласно данным CoinDesk, сейчас падение биткоина составляет 8,78% - до 56 570,26 доллара.
В нескольких онлайн-отчетах указано, что это произошло из-за предположений, что казначейство США может принять меры по борьбе с отмыванием денег, осуществляемым с помощью цифровых активов.
Дополнение
Биткоин достиг рекордного уровня в 64 869,78 долларов на прошлой неделе в преддверии дебютной сделки на бирже криптовалют Coinbase Global Inc. на Nasdaq в среду.
Первоначальная и самая крупная криптовалюта, биткоин, оценивается более чем в 1 триллион долларов после роста более чем на 800% в прошлом году.