Туреччина оголосила в міжнародний розшук засновника криптовалютної біржі

Деталі

За інформацією агентства DHA, Озер виїхав з Туреччини з 2 млрд доларів грошей інвесторів в криптовалюту. Туреччина вважає, що він сховався в Албанії та й має намір домагатися його видачі. Як пише Anadolu, турецький суддя видав ордер на арешт Озера за “створення організації для здійснення шахрайства і злочини з використанням інформаційних систем, банків або кредитних організацій в якості інструменту”. За інформацією МВС Туреччини, чоловік полетів до Тирани зі Стамбула 20 квітня.

Прокуратура почала розслідування 22 квітня, після того як в ЗМІ з’явилися перші повідомлення про втечу бізнесмена. У справі були затримані 62 підозрюваних, ще 16 розшукують, повідомляє Anadolu. За кількома адресами, пов’язаних з компанією, зокрема в штаб-квартирі Thodex, пройшли обшуки.

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Довідково

Thodex — турецька криптовалютна біржа. Вона була заснована у 2017 році, число активних користувачів майданчика становить 390 тис. осіб. За даними CoinGecko, 21 квітня добовий обсяг торгів на криптобіржі становив 744 млн доларів.

Доповнення

21 квітня всі торги на криптобіржі були зупинені. За інформацією Bloomberg, спочатку на сайті криптобіржі говорилося, що майданчик відновить торги через п’ять днів, але пізніше сайт Thodex перестав працювати. Станом на 04:05 за часом Києва 24 квітня сайт залишався недоступним.

Пізніше Thodex опублікувала повідомлення, підписане Озером. У ньому бізнесмен назвав звинувачення проти себе безпідставними і пообіцяв через кілька днів повернутися до Туреччини, щоб почати співпрацювати з судовою владою. До суду на кріптобіржу подали ряд її користувачів. З 21 квітня вони не можуть отримати доступ до своїх коштів і вважають, що керівництво Thodex могло викрасти сотні мільйонів доларів, повідомив їх адвокат.

Що передувало

Центральний банк Туреччини заборонив використання криптовалюти і криптоактивів для покупки товарів і послуг, пославшись на “непоправні” можливі збитки і значні ризики при таких транзакціях.