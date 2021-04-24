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Турция объявила в международный розыск основателя криптовалютной биржи

Турция объявила в международный розыск основателя криптовалютной биржи

Киев  •  УНН

 • 26347 просмотра

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Турция объявила гендиректора местной криптовалютной биржи Thodex Фарука Фатиха Озера в международный розыск и выпустила на него "красное сообщение" Интерпола, сообщили агентству Anadolu и газета Dünya, передает УНН. "Красное сообщение" требует от всех членов Интерпола немедленного ареста разыскиваемого лица с целью дальнейшего решения о его экстрадиции.

Детали

По информации агентства DHA, Озера выехал из Турции с 2 млрд долларов денег инвесторов в криптовалюте. Турция считает, что он скрылся в Албании и намерена добиваться его выдачи. Как пишет Anadolu, турецкий судья выдал ордер на арест Озера за “создание организации для совершения мошенничества и преступления с использованием информационных систем, банков или кредитных организаций в качестве инструмента”. По информации МВД Турции, человек полетел в Тирану из Стамбула 20 апреля.

Прокуратура начала расследование 22 апреля, после того как в СМИ появились первые сообщения о бегстве бизнесмена. По делу были задержаны 62 подозреваемых, еще 16 разыскивают, сообщает Anadolu. По нескольким адресам, связанных с компанией, в частности в штаб-квартире Thodex, прошли обыски.

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Справка

Thodex — турецкая криптовалютная биржа. Она была основана в 2017 году, число активных пользователей площадки составляет 390 тыс. человек. По данным CoinGecko, 21 апреля суточный объем торгов на криптобиржи составил 744 млн долларов.

Дополнение

21 апреля все торги на криптобирже были остановлены. По информации Bloomberg, сначала на сайте криптобиржи говорилось, что площадка восстановит торги через пять дней, но позже сайт Thodex перестал работать. По состоянию на 4:05 по времени Киева 24 апреля сайт оставался недоступным.

Позже Thodex опубликовала сообщение, подписанное Озером. В нем бизнесмен назвал обвинения против себя беспочвенными и пообещал через несколько дней вернуться в Турцию, чтобы начать сотрудничать с судебной властью. В суд на криптобиржу подали ряд пользователей. С 21 апреля они не могут получить доступ к своим средствам и считают, что руководство Thodex могло похитить сотни миллионов долларов, сообщил их адвокат.

Что предшествовало

Центральный банк Турции запретил использование криптовалюты и криптоактивов для покупки товаров и услуг, сославшись на “непоправимые” возможные убытки и значительные риски при таких транзакциях.

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