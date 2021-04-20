Британія хоче створити власну криптовалюту

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Зауважують, що цифрова версія стерлінгів потенційно дозволить підприємствам та споживачам вести рахунки безпосередньо в банку та заохочувати інших під час здійснення платежів, не змінюючи ролі кредиторів у фінансовій системі.

“Ми запускаємо нову робочу групу між Казначейством та Банком Англії для координації пошукової роботи щодо потенційної цифрової валюти центрального банку (CBDC)”, — сказав Сунак на конференції фінансової галузі.

Додатково

Інші центральні банки також розглядають питання щодо створення цифрових версій власних валют, по суті, розширюючи доступ до фондів центральних банків, якими в даний час можуть користуватися лише комерційні банки. Це може пришвидшити внутрішні та іноземні платежі та зменшити ризики фінансової стабільності.

Китай є першочерговим учасником створення CBDC. Минулого тижня Європейський центральний банк заявив, що вивчає електронну форму готівки для доповнення банкнот та монет, але до будь-якого запуску було ще кілька років.

Нагадаємо

Біткоїн показав різке падіння — найбільше за сім тижнів, всього через кілька днів після досягнення рекорду. Він впав на 15,1%.

Центральний банк Туреччини заборонив використання криптовалюти і криптоактивів для покупки товарів і послуг, пославшись на “непоправні” можливі збитки і значні ризики при таких транзакціях.