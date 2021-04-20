Великобритания хочет создать собственную криптовалюту

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КИЕВ. 20 апреля. УНН. Британский министр финансов Риши Сунак дал поручение Банка Англии рассмотреть вопрос о создании “бриткоина” или новой цифровой валюты, поддержанной центральным банком. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Отмечают, что цифровая версия стерлингов потенциально позволит предприятиям и потребителям вести счета непосредственно в банке и поощрять других при осуществлении платежей, не меняя роли кредиторов в финансовой системе.

“Мы запускаем новую рабочую группу между Казначейством и Банком Англии для координации поисковой работы по потенциальной цифровой валюты центрального банка (CBDC)”, — сказал Сунак на конференции финансовой отрасли.

Дополнительно

Другие центральные банки также рассматривают вопрос о создании цифровых версий собственных валют, по сути, расширяя доступ к фондам центральных банков, которыми в настоящее время могут пользоваться только коммерческие банки. Это может ускорить внутренние и иностранные платежи и уменьшить риски финансовой стабильности.

Китай является первоочередной участником создания CBDC. На прошлой неделе Европейский центральный банк заявил, что изучает электронную форму наличности для дополнения банкнот и монет, но к любому запуска было еще несколько лет.

Напомним

Биткоин показал резкое падение — всего за семь недель, всего через несколько дней после достижения рекорда. Он упал на 15,1%.

Центральный банк Турции запретил использование криптовалюта и криптоактивив для покупки товаров и услуг, сославшись на “непоправимые” возможные убытки и значительные риски при таких транзакциях.

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