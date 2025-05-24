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Безпілотний літальний апарат

У тульській області рф уражено хімічне підприємство "Азот": повідомляють про пожежу

Київ • УНН

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У новомосковську тульської області горів хімкомбінат "Азот" після атаки дронів. Є інформація, що деякі речовини з виробництва "Азоту" можуть використовуватися у військових цілях.

У тульській області рф уражено хімічне підприємство "Азот": повідомляють про пожежу

Хімкомбінат "Азот" атакований у новомосковську тульської області, повідомив телеграм-канал ASTRA та підтвердив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко, пише УНН.

Деталі

Пожежа на АТ "Новомосковська акціонерна компанія "Азот"" (НАК АЗОТ) виникла внаслідок атаки безпілотників вранці 24 травня, повідомляють місцеві жителі, вказує ASTRA. Також зазначається, що про це свідчать кадри з місця - на одному із знімків зафіксовано задимлення в районі підприємства. ASTRA повідомила, що геолокувала кадри - фото (скриншот з відео) зроблено на ділянці дороги, що веде від траси М-4 до новомосковська, у районі селища мошок. Місце зйомки, як зазначається, знаходиться приблизно за 4 кілометри від заводу.

У тульській області на росії уражено хімічне підприємство "Азот". Деякі з хімічних речовин, що виробляються на "Азоті", можуть використовуватися у військових цілях

- написав керівник ЦПД Коваленко.

Як сказано на сайті підприємства, пише ASTRA, "Новомосковська акціонерна компанія "Азот" є найбільшим російським виробником аміаку та азотних добрив, а також одним із провідних у галузі за видами та кількістю виробленої продукції. Підприємством випускаються мінеральні добрива, аміак, органічні пластмаси та смоли, хлор, каустична сода, хлористий кальцій, концентрована та особливої ​​чистоти азотна кислота, аргон, метанол".

Раніше глава регіону повідомив, що в новомосковську тульської області атаковано підприємство, пошкоджено трубопровід із природним газом, 3 особи постраждали.

Повідомляється, що жителів села Грицове, яке розташоване приблизно за 10 кілометрів від атакованого хімічного комбінату "Азот", евакуювали. Про це повідомляють місцеві жителі, офіційно влада про евакуацію не повідомляла.

У рф другу ніч повідомляють про дронову атаку на завод "Енергія"24.05.25, 09:35 • 1470 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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