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В тульской области рф поражено химическое предприятие "Азот": сообщают о пожаре

Киев • УНН

 • 880 просмотра

В новомосковске тульской области горел химкомбинат "Азот" после атаки дронов. Есть информация, что некоторые вещества с производства "Азота" могут использоваться в военных целях.

В тульской области рф поражено химическое предприятие "Азот": сообщают о пожаре

Химкомбинат "Азот" атакован в Новомосковске Тульской области, сообщил телеграм-канал ASTRA и подтвердил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко, пишет УНН.

Детали

Пожар на АО "Новомосковская акционерная компания "Азот"" (НАК АЗОТ) возник в результате атаки беспилотников утром 24 мая, сообщают местные жители, указывает ASTRA. Также отмечается, что об этом свидетельствуют кадры с места - на одном из снимков зафиксировано задымление в районе предприятия. ASTRA сообщила, что геолоцировала кадры - фото (скриншот с видео) сделано на участке дороги, ведущей от трассы М-4 к Новомосковску, в районе поселка Мошок. Место съемки, как отмечается, находится примерно в 4 километрах от завода.

В тульской области на россии поражено химическое предприятие "Азот". Некоторые из химических веществ, производимых на "Азоте", могут использоваться в военных целях

- написал руководитель ЦПД Коваленко.

Как сказано на сайте предприятия, пишет ASTRA, "Новомосковская акционерная компания "Азот" является крупнейшим российским производителем аммиака и азотных удобрений, а также одним из ведущих в отрасли по видам и количеству производимой продукции. Предприятием выпускаются минеральные удобрения, аммиак, органические пластмассы и смолы, хлор, каустическая сода, хлористый кальций, концентрированная и особой чистоты азотная кислота, аргон, метанол".

Ранее глава региона сообщил, что в новомосковске тульской области атаковано предприятие, поврежден трубопровод с природным газом, 3 человека пострадали.

Сообщается, что жителей села Грицово, которое расположено примерно в 10 километрах от атакованного химического комбината "Азот", эвакуировали. Об этом сообщают местные жители, официально власти об эвакуации не сообщали.

В рф вторую ночь сообщают о дроновой атаке на завод "Энергия"24.05.25, 09:35 • 1242 просмотра

Юлия Шрамко

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