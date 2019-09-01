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У цей день 80 років тому розпочалась Друга світова війна

У цей день 80 років тому розпочалась Друга світова війна

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 вересня. УНН. У цей день, 1 вересня, 80 років тому почалась Друга світова війна. Глобальний збройний конфлікт, що тривав від 1 вересня 1939 до 2 вересня 1945 року. У війні взяло участь понад 60 країн, передає УНН.

У війні взяло участь понад 60 країн, зокрема всі великі держави, які утворили два протилежні військові табори: блок країн Осі та антигітлерівську коаліцію (“союзники”).

Безпосередню участь у бойових діях брали понад 100 мільйонів осіб. Супротивні держави кинули всі економічні, промислові та наукові можливості на потреби фронту, стираючи різницю між цивільними та військовими ресурсами. Загальні людські втрати оцінюються від 50 до 80 мільйонів осіб, більшість із яких були мешканцями Радянського Союзу та Китаю.

Друга світова війна відзначилася численними масовими вбивствами і злочинами проти людяності, насамперед Голокостом, стратегічними килимовими бомбардуваннями та єдиним в історії військовим застосуванням ядерної зброї.

Відзначимо, що в Україні під час Другої  світової війни загинуло від 8 до 10 мільйонів людей, з них цивільного населення близько 5 млн, 2,2 мільйона було вивезено на примусові роботи до нацистської Німеччини, 10 мільйонів втратило притулок. Зруйновано понад 700 міст та селищ, майже 30 тисяч сіл.

Як повідомляв УНН, 1 вересня 2019 року в польській столиці в заходах, присвячених 80-річчю початку Другої світової війни візьмуть участь представники близько 40 країн. 

На церемонію, яка відбудеться в другій половині дня на площі Пілсудського у Варшаві, польська влада запросила лідерів країн Європейського союзу, НАТО і Східного партнерства, в тому числі України.

На урочистих заходах в неділю будуть присутні близько 20 президентів, 4 прем'єр-міністра, а також міністри, спікери парламентів і посли. Канцелярія президента розраховує, що зарубіжних гостей буде близько 250 осіб.

Як повідомляв УНН, Президент України Володимир Зеленський прибув до Польщі з офіційним візитом.

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