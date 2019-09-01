У цей день 80 років тому розпочалась Друга світова війна

КИЇВ. 1 вересня. УНН. У цей день, 1 вересня, 80 років тому почалась Друга світова війна. Глобальний збройний конфлікт, що тривав від 1 вересня 1939 до 2 вересня 1945 року. У війні взяло участь понад 60 країн, передає УНН.