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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 22272 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 115484 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 126247 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 117596 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 122875 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 126878 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 151907 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150878 просмотра

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В этот день 80 лет назад началась Вторая мировая война

В этот день 80 лет назад началась Вторая мировая война

Киев  •  УНН

 • 21978 просмотра

КИЕВ. 1 сентября. УНН. В этот день, 1 сентября, 80 лет назад началась Вторая мировая война. Глобальный вооруженный конфликт, продолжавшийся от 1 сентября 1939 до 2 сентября 1945. В войне приняли участие более 60 стран, передает УНН.

В войне приняли участие более 60 стран, включая все крупные государства, которые образовали два противоположные военные лагеря: блок стран Оси и антигитлеровскую коалицию (“союзники”).

Непосредственное участие в боевых действиях принимали более 100 000 000 человек. Противоположные государства бросили все экономические, промышленные и научные возможности на нужды фронта, стирая разницу между гражданскими и военными ресурсами. Общие потери оцениваются от 50 до 80000000 человек, большинство из которых были жителями Советского Союза и Китая.

Вторая мировая война отметилась многочисленными массовыми убийствами и преступлениями против человечности, прежде всего Холокостом, стратегическими ковровыми бомбардировками и единственным в истории военным применением ядерного оружия.

Отметим, что в Украине во время Второй мировой войны погибло от 8 до 10 млн человек, из них гражданского населения около 5 млн, 2,2 миллиона были вывезены на принудительные работы в нацистскую Германию, 10 млн потеряло убежище. Разрушены были более 700 городов и поселков, почти 30 тыс. сел.

Как сообщал УНН, 1 сентября 2019 года в польской столице в мероприятиях, посвященных 80-летию начала Второй мировой войны примут участие представители около 40 стран.

На церемонию, которая состоится во второй половине дня на площади Пилсудского в Варшаве, польские власти пригласили лидеров стран Европейского союза, НАТО и Восточного партнерства, в том числе Украины.

На торжественных мероприятиях в воскресенье будут присутствовать около 20 президентов, 4 премьер-министра, а также министры, спикеры парламентов и послы. Канцелярия президента рассчитывает, что зарубежных гостей будет около 250 человек.

Как сообщал УНН, Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Польшу с официальным визитом.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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