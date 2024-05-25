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У центрі Одеси жінка справила потребу і вчинила наругу над державним прапором, їй загрожує в'язниця - поліція

У центрі Одеси жінка справила потребу і вчинила наругу над державним прапором, їй загрожує в'язниця - поліція

Київ • УНН

 • 61505 перегляди

28-річна жінка у стані алкогольного сп'яніння осквернила державний прапор України, справила природні потреби на газоні посеред площі і використала державні символи як гігієнічний засіб в центрі Одеси, їй загрожує до 3 років позбавлення волі.

Жінка вчинила наругу над державним прапором України в центрі Одеси - справила природні потреби на газоні посеред площі і використала державні символи як гігієнічний засіб, її розшукала поліція, повідомили в ГУНП в Одеській області, пише УНН.

Деталі

Про ганебний вчинок громадянки, який стався напередодні ввечері на Європейській площі в Одесі, правоохоронці дізнались під час моніторингу соціальних мереж. 

"На відео і фото, які масово ширяться інтернетом, жінка справляє природні потреби на газонній частині серед площі, де встановлені державні символи, прапорці, у памʼять про полеглих героїв-захисників. Жінка використала державні символи в якості гігієнічного засобу", - повідомили у поліції.

За лічені години поліцейські встановили особу правопорушниці та розшукали її біля залізничного вокзалу. Зазначається, що 28-річна правопорушниця мала ознаки спʼяніння. Її доставили до територіального підрозділу поліції, де з нею працювали слідчі.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 338 Кримінального кодексу України (наруга над державними символами) та ч. 1 ст. 296 ККУ (хуліганство). 

Максимальне покарання, яке загрожує правопорушниці  – до трьох років позбавлення волі.

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