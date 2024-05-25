В центре Одессы женщина справила нужду и совершила надругательство над государственным флагом, ей грозит тюрьма - полиция

Женщина совершила надругательство над государственным флагом Украины в центре Одессы - справила естественные надобности на газоне посреди площади и использовала государственные символы как гигиеническое средство, ее разыскала полиция, сообщили в ГУНП в Одесской области, пишет УНН.

Детали

О позорном поступке гражданки, который произошел накануне вечером на Европейской площади в Одессе, правоохранители узнали во время мониторинга социальных сетей.

"На видео и фото, которые массово распространяются по интернету, женщина справляет естественные нужды на газонной части среди площади, где установлены государственные символы, флажки, в память о павших героях-защитниках. Женщина использовала государственные символы в качестве гигиенического средства", - сообщили в полиции.

За считанные часы полицейские установили личность правонарушительницы и разыскали ее возле железнодорожного вокзала. Отмечается, что 28-летняя правонарушительница имела признаки опьянения. Ее доставили в территориальное подразделение полиции, где с ней работали следователи.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 338 Уголовного кодекса Украины (надругательство над государственными символами) и ч. 1 ст. 296 УКУ (хулиганство).

Максимальное наказание, которое грозит правонарушительнице - до трех лет лишения свободы.

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