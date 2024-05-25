Инфекционист Голубовская: несмотря на окончание сезона гриппа, наблюдаются тяжелые случаи заболевания у детей
Пожилая женщина, которую долго везли в больницу по разбитой агрофирмами дороге, умерла
"Скорая" едва довезла тяжело больную бабушку в больницу по дороге, которую разрушили своим транспортом две известные аграрные компании (видео)
Вместо того чтобы получить разрешительные документы на проезд, коммерческая структура подала в суд на"«ОПЗ"
Конфликт вокруг зернового терминала "Олимпикс" может повысить рисковость Украины для иностранных инвесторов - нардеп
"Дело Сольского": в Госгеокадастре прокомментировали выделение земли АТОвцам
Байден, скорее всего, пропустит Саммит мира ради сбора средств на предвыборную кампанию - Bloomberg
"Полная чушь": В Комитете Совета по нацбезопасности раскритиковали идею Гетманцева разыгрывать бронь от мобилизации в лотерею
Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"
россия через подсанкционного Альперина и его друзей пытается заблокировать зерновой коридор
В центре Одессы женщина справила нужду и совершила надругательство над государственным флагом, ей грозит тюрьма - полиция
Армия рф обстреляла пограничье Черниговской области из артиллерии и минометов: 38 взрывов
Буданов прогнозирует доминирование беспилотных судов над привычными боевыми кораблями
В администрации Байдена обеспокоены альянсом россии и КНДР, готовятся к потенциальному "октябрьскому сюрпризу" на выборах - СМИ
Из-за удара врага по пригороду Харькова есть частичное разрушение - Синегубов
Американцы пообещали россиянам поразить все их позиции в Украине, если те взорвут ядерку - Сикорский
Укрэнерго: время графиков отключения света расширили во всех регионах Украины
В Харькове снова было громко - мэр
Плетенчук: все больше и больше враг понимает, что Крым - это не то место, где стоит держать свои корабли
Время графиков отключений света сегодня расширили - ДТЭК
Популярные
Охранника харьковского парфюмерного магазина посадили на 5 лет за пособничество оккупантам
25 мая: Всемирный день хирургии, в Украине День работников издательств, полиграфии и книгораспространения
Зафиксирована угроза баллистических ракет в районах воздушной тревоги
Глава НАТО поддержал право Украины нанести удар по рф западным оружием
рф планирует узаконить агрессивную пропаганду как официальную медиа-стратегию
Публикации
Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"Эксклюзив
россия через подсанкционного Альперина и его друзей пытается заблокировать зерновой коридорЭксклюзив
Украине как никогда нужны иностранные инвесторы. Достаточно ли мы делаем?
Компания Грозы и Науменко GNT Group заблокировала работу зернового терминала в Одессе. Детальная хронология конфликта
Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике
В центре Одессы женщина справила нужду и совершила надругательство над государственным флагом, ей грозит тюрьма - полиция
28-летняя женщина в состоянии алкогольного опьянения осквернила государственный флаг Украины, справила естественные надобности на газоне посреди площади и использовала государственные символы как гигиеническое средство в центре Одессы, ей грозит до 3 лет лишения свободы.
Армия рф обстреляла пограничье Черниговской области из артиллерии и минометов: 38 взрывов
Российские войска атаковали приграничье Черниговской области из различных видов оружия, зафиксировано 38 взрывов.
Буданов прогнозирует доминирование беспилотных судов над привычными боевыми кораблями
Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины считает, что со временем беспилотные суда, вероятно, будут доминировать над обычными военными кораблями, особенно в закрытых акваториях, таких как Черное и Средиземное моря.
В администрации Байдена обеспокоены альянсом россии и КНДР, готовятся к потенциальному "октябрьскому сюрпризу" на выборах - СМИ
Администрация Байдена опасается, что растущий российско-северокорейский военный альянс может значительно расширить ядерный потенциал Пхеньяна и усилить напряженность в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Из-за удара врага по пригороду Харькова есть частичное разрушение - Синегубов
Российские оккупанты обстреляли пригород Харькова, вызвав частичные разрушения, а также населенные пункты вблизи границы в Харьковском, Богодуховском, Купянском и Изюмском районах, повредив гражданскую инфраструктуру и вызвав пожары в лесных массивах.
Американцы пообещали россиянам поразить все их позиции в Украине, если те взорвут ядерку - Сикорский
Министр иностранных дел Польши выразил скептицизм относительно ядерных угроз России, ссылаясь на предупреждения со стороны США, Китая и Индии.
Укрэнерго: время графиков отключения света расширили во всех регионах Украины
Графики отключения электроэнергии были продлены во всех регионах Украины с 20:00 до полуночи, при этом объекты критической инфраструктуры остаются незатронутыми.
В Харькове снова было громко - мэр
Мэр Харькова Игорь Терехов предупредил жителей города о громких звуках в городе, призвав их быть осторожными.
Плетенчук: все больше и больше враг понимает, что Крым - это не то место, где стоит держать свои корабли
Российские оккупанты все больше осознают, что Крым не является безопасным местом для содержания своих кораблей, сообщил представитель Сил обороны Юга.
Время графиков отключений света сегодня расширили - ДТЭК
Укрэнерго изменило график отключений электроэнергии на 25 мая в нескольких областях, включая Киевскую, Одесскую, Донецкую и Днепропетровскую: отключения запланированы с 20:00 до 24:00, в то время как в течение дня отключений не планируется.