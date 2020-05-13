У центрі Києва утворились затори: у столиці проходять одразу два мітинги
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. У центрі столиці на акцію на Європейській площі зібрались автоперевізники, що спричинило довжелезні затори, передає УНН із посиланням на дані Google Maps.
Так, станом на 11:10 затори спостерігались на вулицях Хрещатик та Грушевського.
Як видно з оприлюднених відео користувачів YouTube, обмеження руху спричинило зібрання автобусів мітингарів на Європейській площі.
Кореспондент УНН звернувся до правоохоронців столиці з приводу того, чи обмежувала поліція рух вулицями столиці.
"Дорогу не було перекрито. На Європейській площі стоять автобуси, тому що на мітинг з’їхались з усієї країни. Автобуси стоять, але руху не заважають. Там, де під будівлею Кабміну проходить акція, теж рух не перекрито на Грушевського, там поки все спокійно. Правопорушень на даний момент не зафіксовано", - зазначили у пресслужбі.
Раніше правоохоронці заявили, що забезпечують правопорядок під час акцій в урядовому кварталі.
"У зв’язку з запланованими заходами працівники структурних підрозділів поліції Києва та військовослужбовці Національної гвардії України заступили на посилене чергування. Сьогодні у центральній частині міста заплановано проведення кількох акцій, зокрема, під будівлями органів державної влади. Тож, аби не допустити порушень громадського порядку, правоохоронці посилили заходи безпеки", - йдеться у повідомленні відділу комунікації ГУНП Києва.
У поліції також зазначили, що у зв’язку із заходами можливе обмеження дорожнього руху окремими вулицями у центрі столиці.
Зазначимо, зі слів очевидців, на акції під будівлею Кабінету міністрів перебуває близько 250-300 осіб.
Як повідомлялося в УНН, напередодні під Офісом Президента відбулася сутичка між активістами та правоохоронцями.