В центре Киева образовались пробки: в столице проходят сразу два митинга

Так, по состоянию на 11:10 пробки наблюдались на улицах Крещатик и Грушевского.

Как видно из обнародованных видео пользователей YouTube, ограничение движения привело собрание автобусов митингующих на Европейской площади.

Корреспондент УНН обратился в полицию столицы по поводу того, ограничивала ли полиция движение по улицам столицы.

"Дорогу не было перекрыто. На Европейской площади стоят автобусы, так как на митинг съехались со всей страны. Автобусы стоят, но движения не мешают. Там, где под зданием Кабмина проходит акция, тоже движение не перекрыто на Грушевского, там пока все спокойно. Правонарушений на данный момент не зафиксировано", - отметили в пресс-службе.

Ранее правоохранители заявили, что обеспечивают правопорядок во время акций в правительственном квартале.

"В связи с запланированными мероприятиями работники структурных подразделений полиции Киева и военнослужащие Национальной гвардии Украины заступили на усиленное дежурство. Сегодня в центральной части города запланировано проведение нескольких акций, в частности, под зданиями органов государственной власти. Поэтому, чтобы не допустить нарушений общественного порядка, правоохранители усилили меры безопасности", - говорится в сообщении отдела коммуникации ГУНП Киева.

В полиции также отметили, что в связи с мерами возможно ограничение дорожного движения по отдельным улицам в центре столицы.

Отметим, по словам очевидцев, на акции под зданием Кабинета министров находится около 250-300 человек.

Как сообщалось в УНН, накануне под Офисом Президента произошла стычка между активистами и правоохранителями.