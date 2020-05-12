Під Офісом Президента відбулася сутичка між правоохоронцями та мітингарями
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. Під Офісом Президента України Володимира Зеленського відбулася сутичка між активістами та правоохоронцями. Про це у коментарі УНН повідомила пресофіцер Печерського управління поліції ГУНП у Києві Оксана Тищенко.
"Активісти підпалили шини, в результаті - там відбулася штовханина між учасниками акції та правоохоронцями. Затриманих та постраждалих немає", - сказала Тищенко.
За її словами, на активістів, які підпалили шини, пожежники склали відповідний протокол.
Нагадаємо, під час сьогоднішнього мітингу перед "будинком Президента України Володимира Зеленського" у Києві на одного чоловіка склали протокол через порушення правил благоустрою.