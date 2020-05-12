Під Офісом Президента відбулася сутичка між правоохоронцями та мітингарями

"Активісти підпалили шини, в результаті - там відбулася штовханина між учасниками акції та правоохоронцями. Затриманих та постраждалих немає", - сказала Тищенко.

За її словами, на активістів, які підпалили шини, пожежники склали відповідний протокол.

Нагадаємо, під час сьогоднішнього мітингу перед "будинком Президента України Володимира Зеленського" у Києві на одного чоловіка склали протокол через порушення правил благоустрою.