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Под Офисом Президента произошла стычка между правоохранителями и митингующими

Киев • УНН

 • 16890 просмотра

КИЕВ. 12 мая. УНН. Под Офисом Президента Украины Владимира Зеленского произошла стычка между активистами и правоохранителями. Об этом в комментарии УНН сообщила пресс-офицер Печерского управления полиции ГУНП в Киеве Оксана Тищенко.

Под Офисом Президента произошла стычка между правоохранителями и митингующими

"Активисты подожгли шины, в результате - там состоялась потасовка между участниками акции и правоохранителями. Задержанных и пострадавших нет", - сказала Тищенко.

По ее словам, на активистов, которые подожгли шины, пожарные составили соответствующий протокол.

Напомним, во время сегодняшнего митинга перед "домом Президента Украины Владимира Зеленского" в Киеве на одного человека составили протокол за нарушение правил благоустройства.

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