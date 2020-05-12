Под Офисом Президента произошла стычка между правоохранителями и митингующими
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. Под Офисом Президента Украины Владимира Зеленского произошла стычка между активистами и правоохранителями. Об этом в комментарии УНН сообщила пресс-офицер Печерского управления полиции ГУНП в Киеве Оксана Тищенко.
"Активисты подожгли шины, в результате - там состоялась потасовка между участниками акции и правоохранителями. Задержанных и пострадавших нет", - сказала Тищенко.
По ее словам, на активистов, которые подожгли шины, пожарные составили соответствующий протокол.
Напомним, во время сегодняшнего митинга перед "домом Президента Украины Владимира Зеленского" в Киеве на одного человека составили протокол за нарушение правил благоустройства.