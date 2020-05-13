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В урядовому кварталі через акції посилено чергують правоохоронці

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 травня. УНН. Правоохоронці забезпечують правопорядок в урядовому кварталі у столиці на тлі запланованих там акцій, у зв’язку із заходами можливе обмеження дорожнього руху окремими вулицями у центрі Києва. Про це УНН повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

В урядовому кварталі через акції посилено чергують правоохоронці

"У зв’язку з запланованими заходами працівники структурних підрозділів поліції Києва та військовослужбовці Національної гвардії України заступили на посилене чергування", - йдеться у повідомленні.

Як вказано, сьогодні у центральній частині міста заплановано проведення кількох акцій, зокрема, під будівлями органів державної влади. Тож, аби не допустити порушень громадського порядку, правоохоронці посилили заходи безпеки.

"Одночасно інформуємо, що у зв’язку із заходами можливе обмеження дорожнього руху окремими вулицями у центрі столиці", - додали у поліції.

Відтак правоохоронці закликають водіїв планувати маршрути руху із урахуванням цієї інформації. Також поліцейські просять організаторів та учасників акції дотримуватися норм чинного законодавства та карантинних обмежень і не порушувати громадський порядок.

Додамо, за даними соцмереж та ЗМІ, у центрі Києва зібралися автоперевізники на акцію протесту. Вони вимагають поновлення пасажирських перевезень.

Нагадаємо, Кабмін сьогодні, 13 травня, збирається на засідання.

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