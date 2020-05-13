В правительственном квартале из-за акций усиленно дежурят правоохранители
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Правоохранители обеспечивают правопорядок в правительственном квартале в столице на фоне запланированных там акций, в связи с мероприятиями возможно ограничение дорожного движения по отдельным улицам в центре Киева. Об этом УНН сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.
"В связи с запланированными мероприятиями работники структурных подразделений полиции Киева и военнослужащие Национальной гвардии Украины заступили на усиленное дежурство", - говорится в сообщении.
Как указано, сегодня в центральной части города запланировано проведение нескольких акций, в частности, под зданиями органов государственной власти. Поэтому, чтобы не допустить нарушений общественного порядка, правоохранители усилили меры безопасности.
"Одновременно информируем, что в связи с мероприятиями возможно ограничение дорожного движения по отдельным улицам в центре столицы", - добавили в полиции.
Поэтому правоохранители призывают водителей планировать маршруты движения с учетом этой информации. Также полицейские просят организаторов и участников акции соблюдать нормы действующего законодательства и карантина и не нарушать общественный порядок.
Добавим, по данным соцсетей и СМИ, в центре Киева собрались автоперевозчики на акцию протеста. Они требуют возобновления пассажирских перевозок.
Напомним, Кабмин сегодня, 13 мая, собирается на заседание.