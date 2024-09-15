У Центрі інформбезпеки спростували кремлівську тезу, що "рф не потрібні території" і росія, начебто "ніколи не хотіла чужої землі"
Київ • УНН
ЦСКІБ спростував заяву лаврова про те, що "рф не потрібні території", - це цинічна брехня, враховуючи дії росії в Україні та плани щодо її територій.
У ЦСКІБ наголосили, що заява очільника російського мзс сергія лаврова про те, що "рф ніколи не хотіла чужої землі" є черговою цинічною брехнею.
Пише УНН із посиланням на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
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Згідно з поясненням ЦСКІБ, ворожею дезінформацією є наступне твердження голови мзс рф сергія лаврова:
росія ніколи не хотіла чужої землі. росія хотіла, щоб до людей, які є частиною "русского мира", ставилися по-людськи, як того вимагає міжнародне право.
У відомстві зазначили, що заява лаврова – це чергова відверто цинічна брехня, адже йдеться саме про території.
Те, що починалось у 2014 році з Криму та Донбасу, вже перекинулося на Запорізьку та Херсонську область. Пропаганда і так звані "офіційні особи" рф (зокрема, експрезидент медведєв) регулярно озвучують плани кремля із захоплення всієї України або напівприхованими пропозиціями іншим країнам-сусідам (Польщі, Угорщині, Словаччині) її розчленувати. Про "людське ставлення" і "вимоги міжнародного права" свідчать не тільки задокументовані кричущі факти депортацій, вбивств та знущань з українців з боку росіян на ТОТ, а й насамперед численні висновки світових інституцій, судів, які якраз і користуються у своїй діяльності винятково міжнародним правом
Таким чином, у відомстві підкреслили, що лавров своєю заявою "незграбно апелює до міжнародного права, таким чином натякаючи на можливість "мирних переговорів".
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