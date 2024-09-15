В Центре безопасности опровергли кремлевский тезис, что "рф не нужны территории" и россия, якобы "никогда не хотела чужой земли"

В ЦСКИБ отметили, что заявление главы российского МИДа Сергея Лаврова о том, что «рф никогда не хотела чужой земли» является очередной циничной ложью.

Пишет УНН со ссылкой на Центр стратегических коммуникацийи информационной безопасности.

Детали

Согласно пояснению ЦСКИБ, враждебной дезинформацией является следующее утверждение главы МИДа рф Сергея лаврова:

россия никогда не хотела чужой земли. россия хотела, чтобы к людям, которые являются частью «русского мира», относились по-человечески, как того требует международное право.

В ведомстве отметили, что заявление Лаврова - это очередная откровенно циничная ложь, ведь речь идет именно о территориях.

То, что начиналось в 2014 году с Крыма и Донбасса, уже перекинулось на Запорожскую и Херсонскую область. Пропаганда и так называемые «официальные лица» рф (в частности, экс-президент Медведев) регулярно озвучивают планы кремля по захвату всей Украины или полускрытыми предложениями другим странам-соседям (Польше, Венгрии, Словакии) ее расчленить. О «человеческом отношении» и «требованиях международного права» свидетельствуют не только задокументированные вопиющие факты депортаций, убийств и издевательств над украинцами со стороны россиян на ВОТ, но и прежде всего многочисленные выводы мировых институций, судов, которые как раз и пользуются в своей деятельности исключительно международным правом - объясняют в ЦОКИБ.

Таким образом, в ведомстве подчеркнули, что Лавров своим заявлением «неуклюже апеллирует к международному праву, таким образом намекая на возможность „мирных переговоров“.

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