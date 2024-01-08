У трьох областях ще тривають рятувальні роботи після ударів рф – Зеленський
Київ • УНН
Зеленський повідомив, що після російських ударів у трьох областях України тривають рятувальні роботи, 45 людей отримали поранення і 4 загинули.
Наразі у трьох областях України ще тривають аварійно-рятувальні роботи після ударів російської армії. Через сьогоднішню ранкову атаку постраждало 45 людей, відомо про чотирьох загиблих. Про це заявив Президент Володимир Зеленський у відеозверненні, передає УНН.
Зараз у трьох областях України ще тривають аварійно-рятувальні роботи після ударів російської армії: Донеччина, Херсонщина, Хмельниччина. Вдячний усім рятувальникам, поліцейським, працівникам комунальних служб, хто задіяний.
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Він зазначив, що сьогоднішній ранок знову почався з масованої ракетної атаки.
"Харків та область, Запоріжжя, Кривий Ріг, Хмельницька область. 45 людей постраждали, і станом на цей час відомо про чотирьох загиблих. Мої співчуття рідним і близьким. Держава-терорист неодмінно відчує нашу відповідь", - заявив Зеленський.
На Хмельниччині двоє людей загинуло внаслідок ранкової ракетної атаки окупанта08.01.24, 13:07 • 31560 переглядiв
Доповнення
За добу росіяни двічі обстрілювали Нікополь з артилерії. Крім того, на Дніпропетровщині триває ліквідація наслідків ранкового ракетного удару окупантів.